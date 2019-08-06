سيد عبدالحفيظ: الزمالك خسر 14 نقطة مع التحكيم الأجنبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه استفاد من قرار الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته بمنافسات الدوري الممتاز للموسم المنصرم، موضحا: "حققنا استفادة كبيرة من استعانة الزمالك بتحكيم أجنبي خلال مبارياته".



وتُوج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2018-2019 للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي.



وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك فقد 14 نقطة في 6 مباريات مع التحكيم الأجنبي، وكان ذلك في مصلحتنا بالطبع وحققنا اللقب كالعادة".