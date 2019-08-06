مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم ديمبيلي

أكدت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، أنسحاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من صفقة ضم موسى ديمبيلي، مهاجم أولمبيك ليون.

وأشار موقع Get French Football News إلى أنه وفقا لمصادره داخل النادي الفرنسي، فإن إدارة الشياطين الحمر لم مقدم عرضًا جديدًا لضم ديمبيلي، كما ان ليون قرر بقاء اللاعب وعدم مغادرته للفريق هذا الصيف.

وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سيكون ضمن خطة ليون في الموسم المقبل، وأن الأمر أصبح خارج مجال الشك.

وأتم المصدر: «لم نتوقع أن تسير الأمور بالطريقة التي نظمناها، واللاعب نفسه لم يطلب الرحيل، وعلى أي حال فنحن متمسكون ببقائه دون النظر للعروض المقدمة لضمه».

وتابع: «لم نتلقى أي عروض جديدة بشكل مباشر لضم موسى، وأؤكد أنه باق مع ليون هذا الموسم على الأقل، وأنه سيكون جزء من خطة نجاح ونمو ليون في الفترة المقبلة».