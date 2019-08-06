انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

تواجه شركة "كوكا كولا" دعوات لمقاطعة منتجاتها في هنغاريا بعد عرضها إعلانات جديدة في البلاد تتضمن صورا لمثليي الجنس يتبادلون القبل ويحملون زجاجات المشروب الغازي الشهير.



ودعا عدد من السياسيين البارزين في حزب "فيديز" الحاكم في المجر، وبعض وسائل الإعلام المحافظة إلى مقاطعة "كوكا كولا" أو حظر سلسلة إعلانات "الحب هو الحب" الجديدة الخاصة بالشركة.





وردت "كوكا كولا"، بعد تلقيها ردود أفعال سلبية على الإعلانات، قائلة في بيان: "تسعى شركة كوكا كولا إلى التنوع والاندماج والمساواة في عملها التجاري، وندعم هذه الحقوق في المجتمع أيضا. بصفتنا داعما قديما لمجتمع مثليي الجنس LGBTIQ، نعتقد أن لكل شخص الحق في اختيار من يحبه، وحملتنا الحالية في هنغاريا تعكس تمسكنا بهذه القيم".



وأكدت الشركة أنها لا تخطط لإيقاف حملتها الجديدة المروجة للمثليين.



وقال اشتفان بولدوغ، عضو البرلمان الهنغاري وزعيم حزب "فيديز": "حتى الآن لم تطلق الشركات الكبيرة العاملة في هنغاريا حملات إعلانية تحتوي على مشاهد المثلية بشكل مفتوح"، محذرا: "لا تمنوا أنفسهم بالأوهام.. إنها بداية فقط".