ميانمار ترفض دعوات مقاطعة جيشها من الأمم المتحدة

اتهمت ميانمار اليوم الثلاثاء محققي الأمم المتحدة بمحاولة إلحاق الضرر بمصالح البلاد؛ وذلك بإطلاق تقرير يدعو إلى فرض عقوبات ضد جيشها.



ونشرت بعثة الأمم المتحدة تقريرا أمس الاثنين يقول إن 14 شركة أجنبية على الأقل من سبع دول- بينها الصين والهند وإسرائيل- قدمت طائرات مقاتلة، ومركبات قتال مدرعة، وسفن حربية، وصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ إلى ميانمار منذ 2016، على الرغم من تقارير انتهاكات حقوق الانسان.



ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى قطع علاقاتها مع الهيئات المرتبطة بالجيش وتنفيذ فرض حظر كامل على شحنات الأسلحة في إطار جهود منع ارتكاب أعمال وحشية مستقبلية.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية في ميانمار اليوم الثلاثاء إنها "ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير ونتائجه"، وإنها تعتبر التقرير "كتحرك يهدف لإلحاق الضرر بمصالح ميانمار وشعبها".



وقال بيان الوزارة إن "المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان يتم التعامل معها من قبل اللجان المحلية التي تشكلها الحكومة المدنية والجيش نفسه"، فيما اتهمت جماعات حقوق الإنسان هذه اللجان بتبييض الفظائع.