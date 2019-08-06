قاتل "مُعيد الزراعة": "شغلنى معاه فى المخدرات.. وكنبة الفلوس طمعتنى فيه"

لم يكن يعلم «عمرو. ع»، المعيد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن صورة على هاتفه المحمول للأموال التى يمتلكها ستكون السبب وراء مقتله، بعدما دفعت صديقه العاطل إلى محاولة سرقته، وعندما وجد مقاومة منه هشم رأسه بآلة حادة حتى فارق الحياة.



بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أهالى المجنى عليه عن عدم رده على اتصالاتهم منذ فترة طويلة، بجانب غيابه عن زيارة قريته فى مدينة «أطفيح» بمحافظة الجيزة، وعندما توجهوا للاطمئنان عليه تبين خروج رائحة كريهة من الشقة التى يسكن بها، وعندما كسروا الباب وجدوه ملقى على الأرض وحوله بركة من الدماء اليابسة، مع وجود بعثرة فى محتويات الشقة، فأبلغوا الأجهزة الأمنية.



كشفت تحقيقات النيابة فى المحضر الذى يحمل رقم «٣٩٩٨ لسنة ٢٠١٩ إدارى دار السلام»، أن المعيد الجامعى كان يتاجر فى المواد المخدرة منذ أعوام، ويعد من أكبر مروجى المخدرات فى المنطقة، وأنه منذ ٣ أشهر تعرف على أحد الشباب العاطلين يدعى «أحمد. ش»، ٢٨ عامًا، من منطقة «برج العرب» بمحافظة الإسكندرية، وعلم بضيق حالته المادية فطلب منه العمل معه، فاستجاب له وبدأ يعمل معه فى نقل المخدرات وترويجها، ثم طمع فيه عقب ذلك وخطط لسرقته وقتله بمساعدة فتاة على علاقة بها.



وقال «أحمد»، أمام النيابة، إن المجنى عليه استغل حاجته للمال ودفعه للعمل معه فى تجارة المخدرات، ولم يكن يعطيه أى أموال مقابل ذلك، وكان كلما طلب منه أموالًا تهرب.



وفى إحدى المرات أثناء تصفح الهاتف المحمول الخاص بالمعيد الجامعى، وجد المتهم صورة لـ«كنبة» عليها مبلغ مالى كبير، وتعرف على مكان الصورة بأنها داخل شقة المجنى عليه فخطط لسرقته، وبالفعل توجه إليه وبحوزته «منوم» وضعه له فى العصير، وبمجرد ما خارت قوى المجنى عليه سرق الأموال، لكنه عندما حاول الهرب شعر بأنه عندما يستيقظ سيشك فيه.



فتوجه المتهم إلى المطبخ وجلب منه سلاحًا أبيض «سكين»، وبمجرد توجيه طعنة للمتهم فى البطن فاق وحاول مقاومته بطريقة ضعيفة، لكن المتهم باغته بضربتين متتاليتين فى نفس المكان، ثم وجه له طعن فى الرأس، وأمسك بـ«مُلة سرير»، ووجه له ٥ ضربات فى الرأس تسببت له فى الوفاة وفى تهشيم رأسه والتسبب فى نزيف دموى غزير.



وأضاف المتهم: «خططت لسرقته فقط واتفقت مع صديقتى على ذلك، وهى المسئولة عن الفكرة، وهى التى أحضرت لى المنوم لوضعه فى العصير، وكانت تحرضنى على السرقة»، مشيرًا إلى ارتكابه الواقعة فى منتصف يوليو الماضى، ثم فر هاربًا إلى محل إقامته فى منطقة برج العرب، حتى تم ضبطه، واعترف على صديقته التى أقرت بالواقعة، وأنهما استوليا على ٢٠٠ ألف جنيه.



وانتقلت «الدستور» إلى شارع «المدق»، فى منطقة «دار السلام» بالقاهرة، لسؤال شهود العيان عن المجنى عليه واكتشافهم الواقعة، فقالوا: «الشقة التى يسكن فيها المجنى عليه فى الطابق السادس من عقار سكنى ٧ طوابق، وفوجئنا بأهالى المجنى عليه يكسرون باب الشقة وسط خروج رائحة كريهة منها».



وقالت «أم عيد»، حارسة عقار المجنى عليه، إن «الدكتور عمرو» استأجر الشقة التى يقيم فيها منذ ٤ أعوام، ويقيم فيها بمفرده عقب انفصاله عن زوجته.



وأضافت: «كان يقيم فى الشقة باستثناء أيام العطلات والإجازات التى كان يقضيها لدى أقاربه بمنطقة أطفيح فى الجيزة»، واصفة إياه بأنه «من أكثر السكان احترامًا وحسن المعاملة»، وأنه «كان على خلق رفيع وفوق مستوى الشبهات». وكشف صاحب محل زيوت فى منطقة سكن المجنى عليه يدعى «أحمد» أن أشقاء المجنى عليه هم من اكتشفوا واقعة مقتله، قائلًا: «إخواته سألونا عليه بعد اختفائه بأسبوع وقولنا لهم مش بنشوفه خالص شكله مسافر، ورجعوا تانى بعدها بـ١٠ أيام وصمموا يكسروا باب الشقة طلعنا معهم وفوجئنا برائحة كريهة وكسرنا الباب لاقيناه مرمى ع السرير غرقان فى دمه وجثته متحللة».



وأمر المستشار مصطفى ذكرى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس العاطل والفتاة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه بهدف سرقته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.



وجاء فى مناظرة المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، أن الجثة لمعيد بكلية الزراعة بجامعة القاهرة يدعى «عمرو. ع»، ٣٨ عامًا.



وتبين أن الجثة بها ٣ طعنات فى البطن، مع وجود آثار كدمات متفرقة فى الجسم، وتهشم فى الجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة عدة مرات فى الرأس، كما تبين أن الوفاة كانت منذ ما يقرب من أسبوعين، وتم العثور على كمية من الديدان فى الرأس بالجمجمة نتيجة تحللها وتعفنها وعدم اكتشاف الوفاة إلا عقب ظهور رائحة كريهة.