طارق يطالب بحضانة ابنته سلمى: "أمها خلعتنى واشتغلت رقاصة"

بالقرب من قاعة المداولة بمحكمة الأسرة فى الأميرية، جلس «طارق.ع»، صاحب الـ٤٠ عامًا، مع أطفاله الثلاثة، منتظرًا بدء جلسة دعوى ضم وحضانة ابنته الكبرى، التى أقامها ضد طليقته.



طالب «طارق»، فى دعواه رقم ٥٢٣٧ لسنة ٢٠١٩، بحضانة ابنته «سلمى»، ١٣ عاما، بعد أن اكتشف أن طليقته «ليلى. ص» عملت راقصة فى ملهى ليلى. وبعد أن قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة بعد عيد الأضحى، التقت «الدستور» الرجل الذى بدأ يروى قصته: «تزوجت منذ ١٤ عاما بعد قصة حب، على الرغم من اعتراض أهلى الشديد على العروسة، حتى إنهم قاطعونى ولم يحضروا الزفاف، وأثمر زواجنا عن أربعة أبناء، ابنة و٣ أولاد، وفى السنوات الأولى كانت حياتنا مستقرة خالية من المشاكل، حتى أصبت بكسر فى الساق نتيجة حادث سيارة، وجلست فى المنزل دون عمل». وأضاف بصوت حزين: «من هنا بدأت المشكلات، إذ لم تتحمل زوجتى وجودى معها طوال الوقت فى المنزل، وبدأت تفتعل المشاجرات، خاصة حين طلبت منها أن تقتصد فى المصروفات، كى لا تنتهى مدخراتى سريعًا، إلى أن تمر الأزمة وأعود إلى العمل، لكنها كانت تتعمد الإنفاق ببذخ، وكأنها تود القضاء على كل ما أملك حتى أنكسر أمامها». وواصل: «ذات يوم، وبدون أى مقدمات، طلبت منى الانفصال، وقالت إنها لا تستطيع تحمل الحياة معى وإنها تكرهنى، فطلبت منها الهدوء والتفكير من أجل أطفالنا، لكنها صممت وتمسكت بالانفصال برغم أننى لم أهنها يومًا، ولم أمد يدى عليها طوال سنوات زواجنا، ولجأت لأهلها ليتحدثوا معها حتى تتراجع عن قرارها فكانت النتيجة أنها تركت المنزل، واصطحبت معها ابنتى الكبيرة سلمى، وتركت لى الأطفال الذكور».



وتابع قائلا: «ذهبت إلى أهلها الذين أنكروا معرفتهم بمحل إقامتها الجديد، وبعدها فوجئت بإعلانى على يد محضر بأنها أقامت دعوى خلع، وفعلا صدر الحكم لصالحها، لكن طلبت منها أن تعود للمنزل لترعى أطفالنا، على أن أترك لها الشقة، مع الالتزام بالإنفاق عليها وعلى أبنائى، لكنها رفضت وطلبت منى أن أرعى أولادى وحدى لأنها ستعمل وستكون مشغولة».



وقال: «استسلمت للأمر الواقع، لكنى طلبت منها رؤية ابنتى والتواصل مع أشقائها لكنها رفضت، لذا لجأت للمحكمة وأقمت دعوى رؤية، وحصلت على حكم لرؤية ابنتى سلمى مرة فى الأسبوع، لكن طليقتى تخلفت عن إحضار ابنتى وحررت ضدها أكثر من محضر لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية».



يستكمل «طارق» قصته: «بعد ٦ أشهر من انقطاع أخبار ابنتى، قررت البحث والسؤال عنها، واكتشفت أن طليقتى اشتغلت راقصة فى ملهى ليلى، وامتلكت سيارة فاخرة وتقيم فى شقة بمنطقة راقية، وبتواصلى مع بعض جيرانها أخبرونى بأنها تصطحب ابنتى معها لمقر عملها، وأن ذلك تسبب فى تغيبها عن المدرسة تمامًا ما أدى إلى رسوبها، لذا لجأت إلى محكمة الأسرة لضم ابنتى لحضانتى حتى تعيش فى جو ملائم، وطالبت فى الدعوى ذاتها بتعويض مادى عن الأضرار التى لحقت بالصغيرة».



