المتهمون بقتل زوج وإخفاء جثته فى الصحراء: "شاذ جنسيًا"

فى ٢٠ فبراير ٢٠١٨، توجه أب إلى قسم شرطة المطرية للاستعلام عن تطورات البلاغ الذى تقدم به بشأن تغيب نجله «سيف. ا. ج» قبل نحو ٨ أشهر، وفى هذه المرة أمد رجال المباحث بمعلومة فى غاية الأهمية قائلًا: «أنا شاكك فى تورط زوجته»، طالبًا تتبع اتصالاتها التليفونية للتوصل إلى إجابة «تبرد قلبه» على ابنه الغائب.



وبالفعل جرى تتبع اتصالات المتهمة «انسام. ج. ا»، ٢٧ عامًا، ربة منزل، ليتبين فى النهاية اتفاقها مع كلٍ من السائق «محمد. ك. ج»، ٣٢ عامًا، والنقاش «أحمد. ع.ا»، ٣٥ عامًا، على قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، وفق ما بينت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار عصام خليفة، رئيس النيابة، وقرار الإحالة فى القضية المقيدة برقم «١٤١٢ لسنة ٢٠١٩ جنايات المطرية».



وقال قرار الإحالة إن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض «مطواة»، وأقاما له كمينًا بالمكان الذى أيقنا سلفًا تواجده به، ثم استدرجاه لمحل الواقعة، فى يوليو ٢٠١٧، وما إن ظفرا به حتى انهال عليه الأول طعنًا بالسلاح الأبيض، وعاجله بعدة ضربات باستخدامه «قطعة حجرية»، بالتزامن مع وجود الثانى فى مسرح الجريمة للشد من أزره، وما إن تيقنا من مقتله حتى أخفيا جثته فى صحراء القطامية لمدة عام كامل حتى تحللت.



وبانتقال فريق النيابة إلى مكان الواقعة عثر على قطعة عظام عبارة عن ٥ فقرات عمود فقرى.



المتهم الأول: زوجته قريبتى وكان بيعاملها وحش.. وقتلته بحجر ثم تزوجتها

بدأت الواقعة برؤية المتهم الأول «محمد. ك. ج» صورة ابن عم والده على أحد حسابات «فيسبوك»، وإرساله له «طلب صداقة» قَبله على الفور، ثم بدأ فى الحديث معه على هذا الاعتبار، لكنه اكتشف أن الحساب لابنة هذا القريب وتدعى «انسام»، وفق ما قاله أمام المستشار أحمد خالد، وكيل النائب العام.



وأضاف المتهم: «اتعرفت عليها وعرفتها إنى قريبها، وابتدينا نتكلم بشكل مستمر بعد ما ارتاحت معايا فى الكلام، حتى إنها كانت بتحكيلى إن جوزها بيعمل حركات غريبة معاها فى العلاقة الجنسية وإنه عصبى وبيضربها»، موضحًا: «انسام قالت لى مرة إنها دخلت على جوزها الأوضة لقته بيمارس الشذوذ الجنسى مع نفسه باستخدام أدوات جنسية».



وواصل: «كنت مستغرب إزاى عايشة فى الحياة دى اللى كلها خلافات، وقولتلها ما تطلبى منه الطلاق، فقالتلى أهلى مش راضيين وبيقولولى مفيش عندنا طلاق فقولتلها طيب ارفعى قضية خلع».



وبالفعل توجه المتهم «محمد» و«انسام» إلى محام فطلب منها مجموعة من الأوراق، وعندما رجعت من عنده تشجعت وأخبرت أهلها بما تنوى فعله فحذروها قائلين: «لو عملتى الموضوع ده مش هيعدى على خير وهنقف ضدك فى المحكمة»، فما كان من «محمد» إلا أن: «عرضت عليها مساعدتى وقولتلها أنا ممكن أهدد جوزها علشان يرجع عن اللى بيعمله من ممارسة الشذوذ الجنسى مع نفسه وارتكاب أعمال جنسية محرمة أثناء المعاشرة الزوجية».



اقتنعت «انسام» بالفكرة، وأخبرت المتهم الأول بأن زوجها يريد شراء سيارة، وستخبره بأن «محمد» زوج إحدى صديقاتها معه سيارة يريد بيعها: «اتصلت بالمجنى عليه واتفقنا نتقابل يوم ٢٨ يونيو ٢٠١٧ عند كوبرى عزبة النخل الساعة ٩، وقلت له معايا العربية اللى عايز تشتريها، واللى كان سايقها فى الوقت ده المتهم التانى، وبالفعل حضر المجنى عليه».



توجه المتهمان الأول والثانى رفقة المجنى عليه إلى طريق «القطامية- العين السخنة»، وعند «بنزينة توتال» أوقف السيارة وطلب من المجنى عليه النزول للحديث معه، وبالفعل وجه حديثه إليه قائلًا: «أنا ابن عم مراتك وجاى أعلمك الأدب.. إنت المفروض جوزها وتراعى ربنا فيها»، فما كان من المجنى عليه إلا أن أخذ الهاتف واتصل بزوجته وصاح فيها غاضبًا: «إنتى بعتالى واحد يعلمنى الأدب».



وأضاف المتهم الأول: «مسك فيا وقال إنت مالك بالموضوع.. عاوز إيه؟ وضربنى برجله فى بطنى، رحت ماسك حجر وضربته بيه فوقع على الأرض وأغمى عليه فأخدت المحفظة والتليفون وبعدين ركبت العربية ومشيت أنا وأحمد (المتهم الثانى)، وفى الطريق غسلت إيدى من الدم اللى كان فيها».



وتابع: «لما انسام كلمتنى قلت ليها على اللى حصل، وجبت ليها خط جديد وقلتلها ابعتى رسائل على الواتس من الخط الجديد علشان نبعد عننا الشبهة، ثم تزوجتها فى سبتمبر ٢٠١٨، لكن المباحث قبضت عليها وعليا بعد كده».



المتهم الثانى: محمد قال لى: تعالى معايا فى مصلحة وهتاخد 1000 جنيه

روى المتهم الثانى «أحمد. ع» تفاصيل مشاركته فى الجريمة قائلًا: «رحت مع محمد (المتهم الأول) معرض عربيات فى شبرا الخيمة وأجرنا عربية، فهمنى إنه هيخرج بيها مع أسرته، وبعدين اتصل علىّ محمد وقال لى فيه واحد عاوز يشترى عربية وهو هياخد منه المقدم ويضربه علشان بيعاكس مراته على واتس آب والتليفون، وقال تعالى معايا وهتاخد ١٠٠٠ جنيه فى المصلحة دى».



وأضاف: «وافقت، وتانى يوم بالليل حوالى الساعة ٨ قابلت محمد فى المرج ورحنا عزبة النخل علشان نقابل سيف وأنا اللى كنت سايق.. محمد قال لى اطلع الدائرى تجاه المعادى، وإحنا فى طريق العين السخنة طلب منى التوقف لقضاء حاجته، وطلب من المجنى عليه النزول وأنا كنت فى العربية».



وواصل: «شفت الاتنين شدوا مع بعض، وبعد كده محمد مسك المجنى عليه ووقع بيه على الأسفلت ونزلت من العربية لقيت محمد نايم فوق المجنى عليه وإيده على صدره وعمال يفتش فى جيوبه وأخد المحفظة.. شفت المجنى عليه ساعتها بيقول آه آه، لكن معرفش حالته كانت عاملة إيه علشان الدنيا كانت ضلمة.. وركبنا إحنا الاتنين العربية وببص لقيت إيد محمد غرقانة كلها دم وكان فى إيده تليفون تانى غير اللى معاه».



واستكمل: «بعد كده وصلنا لمنطقة الحى السابع ونزلت جبت إزازة مياه ومحمد غسل إيده من الدم وساعتها قلت ليه: إيدك سليمة؟ قال لى أيوه، وقال لى إنه لما كان بيضرب الراجل كان ماسك مطواة.. وطلب منى نرجع نشوف الراجل، لكن أنا قلت له لا، وبعد كده طلع ١٠٠٠ جنيه وإدانى كمان ٥٠٠ إيجار العربية».



واختتم: «بعد كده اتصل علىّ وقال عاوز أقابلك ونزلت قابلته على القهوة وقال لى إن الراجل مات، وإنه كان عاوز يتجوز مرات المجنى عليه، والشرطة بتحقق فى اختفائه، وبعد كده المباحث قبضت علىّ».





الزوجة: بصرف على البيت.. وطالبته بوقف انحرافاته فرفض

«أنا متجوزة سيف من ٢٠١٣، وهو فى العلاقة الجنسية ماكنش كويس، وكنت بتحايل عليه نكون سوا بشكل طبيعى علشان نجيب عيال بس مرضيش».. بهذه الكلمات بدأت الزوجة أقوالها واعترافاتها التفصيلية أمام النيابة، موضحة دوافعها للمشاركة فى قتل الزوج.



وأضافت: «حاولت أكتر من مرة أخليه يبطل الموضوع ده، لكن معرفتش ففضلنا كده فترة طويلة.. وفى سنة ٢٠١٧ دخلت مرة عليه الأوضة لقيته بيتفرج على أفلام جنسية على التليفون ويمارس الشذوذ الجنسى مع نفسه، فقلت له حرام عليك اللى بتعمله ده، فقال لى: ملكيش دعوة».



وتابعت: «المجنى عليه كانت حياته غريبة، ماكنش بيكمل فى شغلانة ونايم على طول، وأنا كنت بصرف على البيت، وفى مرة اشترتله تاكسى علشان يشتغل فقالى إحنا خسرنا فيه وإنه مش عارف يجيب زبائن فقررنا نبيعه، وبعدين دفعت مقدم عربية ملاكى وقال لى هيشتغل عليها (أوبر) وبرضه مشتغلش فقلت له خلاص نأجرها وفعلًا أجرناها لمعرض بـ٥ آلاف جنيه فى الشهر».



وفى أثناء ذلك، تعرفت الزوجة على المتهم الأول «محمد»: «كان قريبى وكنا بنقعد نتكلم على الفيسبوك وأحكيله مشاكلى ويحكيلى مشاكله، وبمرور الوقت حبينا بعض... كنت طالبة الطلاق من المجنى عليه وكان رافض فكنا عايشين فى البيت كأننا منفصلين.. وأنا بكلم محمد كنت بحبه أكتر عن اليوم اللى قبله، لإنه كان حنين علىّ وبيشوف معايا موضوع الطلاق من (سيف) عشان يتجوزنى».



وقالت المتهمة: «فى مرة لقيت حد بعت لى طلب صداقة على فيسبوك وقال لى لو سيف مش عارف يبسطك تعالى وأنا أبسطك هو ملوش فى الستات.. قلت لأخويا فقال لأخوالى وقعدوا معاه وقالوا ليه إيه الموضوع ده فقال هاشوفه.. لما رجعنا البيت سألته مين الشخص ده قالى إنه متفق معاه يكون معايا الأول عشان يمارسوا الشذوذ سوا، خاصة إنه شاف صورتى وأعجب بيا، فطلبت منه الطلاق، لكنه رفض فأخبرته بإنى هرفع عليه قضية خلع».



وأضافت: «بعدها كلمت محمد وشرحت له اللى حصل فقال لى إنه يعرف محامى ممكن يساعدنا.. رحنا للمحامى فقال إن الموضوع هياخد وقت وحاولى تحليها ودى، فرجعت لسيف وطلبت الطلاق مرة أخرى فرفض، واتصلت على محمد وأنا بعيط فقال لى إنه هيكلم سيف ويشوف الموضوع فقلت له مش هيسمعك فقال لى إنه ممكن يقابله يهدده ويخوفه حتى لو هضربه علشان يخاف ويطلقنى». وواصلت: «محمد قال لى هو مش كان عاوز يشترى عربية ابعتى رقمى وقوليله إنى جوز صاحبتك وهجيبله عربية بخصم، وبالفعل إديته ٥ آلاف جنيه وقلت لسيف هيقابلك عند كوبرى عزبة النخل الساعة ٩ بالليل، وبعد كده اتصل علىّ سيف وقالى إن محمد عاوز فلوس أكتر وحاولت اتصل عليه مرة تان لكن التليفون كان مغلق».



واستكملت: «اتصلت على محمد وقال لى إنه كلم سيف على طلاقى وشدوا مع بعض فضربه وسابوه ومشيوا، فسألته هو كويس قالى آه.. داخ ووقع على الأرض وسبته ومشيت على الطريق الدائرى فى اتجاه السخنة»، مختتمة: «عدت الأيام وأنا رفعت قضية خلع وكسبتها وبعدين اتجوزت محمد فى ٢٠١٨ وبعد كده المباحث اتصلت علىّ وأنا رحت اعترفت بكل حاجة».

