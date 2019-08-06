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لايف ستايل

"الكابتن كلثوم".. قصة أمريكية محجبة أصبحت بطلة أثقال و"دكتورة هندسة"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:41 م
الكابتن كلثوم
الكابتن كلثوم
سارة الشلقانى
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لم تتميز «كلثوم» فى رياضة رفع الأثقال، وأنها أول مسلمة محجبة تشارك فى الأوليمبياد فحسب، بل لتميزها العلمى الكبير الذى عكسه حصولها على درجة الدكتوراه فى الهندسة الكهربائية من «معهد جورجيا للتكنولوجيا» فى الولايات المتحدة.

وبينما تستعد صاحبة الأصول الباكستانية للمشاركة فى بطولة العالم لرفع الأثقال فى سبتمبر المقبل، أجرت صحيفة «مترو» البريطانية حوارًا استرجعت فيه ذكريات مشوارها الرياضى والعلمى، وأبرز الصعوبات التى واجهتها لكونها امرأة مسلمة ومحجبة، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها من أجل توفير البيئة المناسبة التى تمكنها من التدريب وممارسة الرياضة التى تحبها، بجانب إنجاز دراستها وتحقيق نجاح كبير فيها.

البداية كانت فى العام ٢٠١٠، حين مُنعت من المشاركة فى بطولة الولايات المتحدة لرفع الأثقال بسبب إصرارها على المشاركة بـ«الزى الإسلامى» بالمخالفة لقوانين الاتحاد الدولى للعبة، وهو ما أصابها بخيبة أمل كبيرة، أثرت فيها بشكل كبير، فبعدما كانت تتدرب وتنافس على المستوى المحلى فوجئت بمنعها، لكن ورغم ذلك «غيرت هذه التجربة جوانب حياتى جميع»، كما تقول.

تلقت «كلثوم» دعمًا واهتمامًا من كل وسائل الإعلام فى ذلك الوقت، بعدما تم منعها من المشاركة فى البطولة، وهو ما كان أمرًا مفاجئًا لها بصورة كبيرة، وبذلت قصارى جهدها من أجل الاستفادة منه فى بيان وتأكيد حقها فى المشاركة بالبطولات وهى ترتدى الحجاب، الأمر الذى تحقق لها بالفعل، ثم كررته مرة أخرى فى أوليمبياد ٢٠١٢.

وعن بداية ممارستها لعبة رفع الأثقال، قالت: «لم أعرف ما هو رفع الأثقال عندما كنت طفلة، ولم أفكر فى أن أكون شخصية رياضية أبدًا، ولم أمارس رياضة أبدًا حينها، لكنى فى وقت لاحق من حياتى اهتممت برفع الأثقال.. تحديدًا عندما كنت فى مرحلة الدراسات العليا».

وقبل لعب رفع الأثقال، بدأت فى التدريب على رياضة «التايكوندو»، وحصلت فيها على «الحزام الأسود»، فأرادت الاستمرار فى ذلك، وبدأت فى بناء قدراتها على التحمل والقوة واتجهت لرياضة رفع الأثقال، موضحة: «فى ذلك الوقت كان من الصعب العثور على إمكانيات من أجل التدريب للنساء، لذا فعلت الكثير بمفردى من أجل تحقيق حلمى».

وأضافت: «استمتعت بتلك الرياضة، وأردت مواصلة العمل على بناء قوتى حتى بعد الانتهاء من الدراسة وبدء رحلة الحصول على درجة الدكتوراه، فاستمررت فى رفع الأثقال، ففى حين أن الهندسة مهنة مربحة، مثلت تلك الرياضة بالنسبة لى اختيارًا غير تقليدى لمجتمعى كمسلمة ترتدى الحجاب»، مشيرة إلى أن عائلتها كانت تدعمها وتشجعها على المنافسة.

ويتيح لها العمل المهنى فى الوقت الحالى مرونة أكثر من دراستها الجامعية فى ممارسة رفع الأثقال، ما جعل تلك الرياضة حاليًا جزءًا من «روتين اعتنائها بنفسها»، فضلًا عما تلعبه من خلق صورة إيجابية عن الفتيات المسلمات، وإمكانية فعلهن أى شىء.

وكشفت عن مواجهتها أسئلة عديدة داخل صالة الجيمانيزيوم من نوعية: «هل تشعرين بأن الجو حار بسبب ملابسك وحجابك؟»، فتجيب: «نعم»، معتبرة ذلك أمرًا منطقيًا خاصة عند ارتفاع الحرارة فى فصل الصيف، لكن فى الشتاء يكون الأمر أكثر راحة، مضيفة: «فى كل الأحوال أعقب بجملة: (أنا بخير)».

وأشارت إلى بذلها جهدًا كبيرًا فى إيجاد بيئات إيجابية للتعلم والتدريب، قائلة: «ركزت على خلق بيئة إيجابية حولى لأتمكن من مواصلة تعليمى وممارسة رياضتى، وفى الوقت ذاته لم أكن مهتمة أو أسعى لمعرفة رأى الناس فى ذلك».

وعلقت الصحيفة البريطانية على ما قالته «كلثوم» ذاكرة: «كونك امرأة فى مجال يسيطر عليه الرجال ليس بالأمر السهل، خاصة إن كان يتعلق بالقدرات البدنية مثل رفع الأثقال، لكن كلثوم تحدت ذلك وأصبحت واحدة من عدد قليل جدًا من النساء المسلمات الممارسات تلك الرياضة».

وأكدت أن كل ما مرت به «كلثوم» لكونها فتاة مسلمة ترتدى الحجاب تطلب الكثير من الانضباط والجهد الكبير من العمل الشاق، وهو ما فعلته وتفوقت بسببه، ليس فقط فى رفع الأثقال بل فى دراستها بمجال هندسة الكهرباء. وشاركت «كلثوم» فى التصفيات المؤهلة لأوليمبياد لندن عام ٢٠١٢، ونجحت حينها فى الحصول على «استثناء» من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، للمشاركة وهى ترتدى الحجاب، رغم أن قواعد الاتحاد تنص على ضرورة ظهور اللاعبات بلباس رياضى خاص.

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