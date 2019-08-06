"تسجيل صوتي".. "الدستور" تكشف سماسرة يتوسطون لإدخال المرضى مستشفى 57357

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تسجيلا صوتيا انفردت به جريدة الدستور، مع بعض مرضى السرطان، والذي يكشف وجود سماسرة يتوسطون لإدخال المرضى مستشفى 57357.

ويظهر الفيديو صحفية الدستور وهي تتحدث مع أحد المتواجدين بالمستشفى، وتطلب منه إدخال طفل تلقى العلاج خارج المستشفى، والذي أكد لها أنه سيحاول إنهاء هذه العملية بشكل ودي، لأن المستشفى ترفض إدخال الأطفال الذين تلقوا العلاج خارجها.