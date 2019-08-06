أياكس يقتنص تعادلًا إيجابيًا من باوك اليوناني في تصفيات أبطال أوروبا

نجح فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي في العودة بتعادل ثمين من رحلة اليونان لمواجهة باوك ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.



ويصطدم الفريقان ببعضهما البعض في الدور التمهيدي الأول لدور المجموعات لدوري الأبطال، وسيتعين على الفائز من تلك المواجهة خوض دور تمهيدي آخر لضمان مقعده في دور المجموعات للتشامبيونزليج الموسم الجديد.



حكيم زياش النجم العربي المغربي تمكن من وضع أياكس في المقدمة بهدف في الدقيقة 11 من تسديدة من ركلة حرة أخذت رأس لاعب باوك وتهادت إلى الشباك، ولكن أصحاب الأرض تمكنوا من القيام بعودة قوية وأنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.



أكبوم أحرز هدف التعديل لمصلحة باوك في الدقيقة 31، قبل أن يضيف ليو ماتوس هدف باوك الثاني في الدقيقة 39 من ضربة رأسية قوية مستغلًا كرة عرضية من ركلة ثابتة.



وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، استطاع المهاجم الهولندي المميز كلاس يان هونتلار إدراك التعديل لفائدة أياكس، ليعود الفريق الهولندي إلى قواعده بتعادل إيجابي يخدم مصالحه في الإياب.