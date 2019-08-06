وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تحرك الصين بشأن اليوان

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع تزيد نسبته على واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، متعافية من موجة بيع حادة شهدتها في الجلسة السابقة، مع تدخل الصين لتحقيق استقرار اليوان مما هدأ المخاوف من أن تكون العملات أحدث سلاح في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 312.66 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 26030.4 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.09 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 2881.83 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 107.23 نقطة أو 1.39 بالمئة إلى 7833.27 نقطة.