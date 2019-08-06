تشافي يشيد بلاعبي السد بعد التعادل مع الدحيل في دوري أبطال آسيا

أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري بالأداء الذي قدمه لاعبوه اليوم الثلاثاء في مباراتهم أمام الدحيل القطري في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1 1.



واعتبر تشافي أن نتيجة التعادل ليست سيئة على الاطلاق باعتبار أن فريقه تمكن من تسجيل هدف خارج الأرض حيث أوضح قائلا: "اعتقد اننا كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل بل وكنا قريبين من الفوز، لكن رغم ذلك فانا أشعر بحالة من الرضا وكل ما يسعدني الآن هو أداء اللاعبين على أرضية الملعب".



وتحدث تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًا: "أعمل مع اللاعبين منذ ثلاثة أسابيع، وسعيد بكل ما قدموه، كنا أفضل من الدحيل ولكن هذه كرة القدم اذا لم تستغل الفرص يضيع عليك الانتصار".



وأضاف: " أنا راض عن الاداء وكان بالإمكان الفوز وهناك مباراة قادمة على ملعبنا ونفكر فيها من الان".



وعبر تشافي عن سعادته بخوضه أول مباراة له كمدرب، حيث أكد أن فريقه كان الأفضل في المباراة، موضحًا أن خيبة أمله الوحيدة في المباراة كانت عدم الفوز بها.



وبخصوص ضربة الجزاء غير المحتسبة للسد، أشار تشافي إلى أن الخطأ جزء من كرة القدم حيث قال:" لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن لمسة اليد في الدقيقة الأخيرة كانت صعبة على الحكم ولكنها من وجهة نظري ضربة جزاء".



واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "قدمنا مباراة قوية وكل اللاعبين كانوا مميزين ونام تاي هي اللاعب الكوري عائد من اصابة استمرت لمدة سبعة أشهر، لكنه عاد بقوة وقدم مستوى جيد اليوم وأنا فخور بكل ما قدمه اليوم هو وبقية اللاعبين".



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعادلهما إيجابيًا 1 1 على ملعب الدحيل.