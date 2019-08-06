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رياضة

ماتيوس: ريال مدريد خسر رونالدو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:25 م
اللاعب الألماني
اللاعب الألماني السابق لوثار ماتيوس
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تحدث اللاعب الألماني السابق لوثار ماتيوس عن وضع ريال مدريد الحالي، والأثر الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برحيله في عام 2018.

وشهد الصيف الماضي انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو، بينما غادر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أسوار ريال مدريد بعد ثلاثة مواسم من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكل ذلك أثر على الفريق ليخرج من البطولات الثلاث بشكلٍ مزرٍ في الموسم المنقضي.

وقام ريال مدريد بعدة ضربات بسبب ذلك، البداية من عودة زيدان، ومن ثم التوقيع مع عدد من اللاعبين على رأسهم البلجيكي إدين هازارد، وهنالك حديث عن انضمام نجم جديد مثل بول بوجبا أو نيمار.

وفي تصريح نقلته صحيفة "آس" الإسبانية قال لوثار ماتيوس اللاعب السابق لبايرن ميونخ وإنتر ميلان وأندية أخرى "ريال مدريد بحاجة للتغيرات، إنه فريق لا مثيل له بالنسبة لأي لاعب، أعلى مستوى من اللعب يتمثل باللعب في الريال، لقد فازوا بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا في آخر ست سنوات، اللاعبون رائعون لكنهم يكبرون أيضًا وفقدوا جزءًا من سرعتهم، السرعة مهمة في كرة القدم الحديثة ولا شك بذلك".

وأضاف "أعتقد أن التغييرات قد تكون في متناول اليد، لكن من الصعب التفكير بتكرار ما حدث في الأعوام الماضية، يجب تغيير اللاعبين غير المستعدين لتكرار ما حدث في الماضي، بالنظر إلى تشكيلة الفريق الأساسية فهنالك مارسيلو وكارفاخال وراموس ومودريتش وكروس، كل شخص لعب 5-6 سنوات مع الفريق وبالتأكيد يجب إجراء تغييرات، لا خلاف حول جودتهم لكن بسبب تغير كرة القدم".

وبالتطرق إلى تأثير رحيل رونالدو، قال ماتيوس "لقد خسر ريال مدريد كريستيانو رونالدو، إنه لاعب يسجل 50-60 هدفًا في الموسم، كريم بنزيما لاعب جيد وزين الدين زيدان يثق به لكن التقدم بالسن لوحظ عليه، دعونا نرى ما سيقوم به إدين هازارد الآن، وإذا كان قادرًا على اللعب بأعلى مستوى أم لا كما كان في تشيلسي، الفريقان مختلفان للغاية".

وتحدث في التصريح عن مشكلة خاميس رودريجيز مع بايرن ميونخ وريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب الكولومبي مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب في مركز الرقم 10، حيث إنه يواجه مشاكل كبيرة بالمساندة الدفاعية وعندما يذهب لمركز آخر، والمشكلة أن الفريقين لا يعتمدان على صانع الألعاب خلف المهاجمين في تشكيلتهما.

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