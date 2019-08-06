القارئ محمود السيد: احترفت التلاوة بعمر 16 سنة.. وأول أجر كان 100 جنيه

قال القارئ الشيخ محمود السيد، إنه لم يدرس بالأزهر، ولكن الأهالي في قريته مهتمة بشكل خاص بحفظ القرآن الكريم من خلال الكتاتيب، مشيرا إلى أنه قرأ لأول مرة في مأتم عمه، وكان بجواره الشيخ محمود الشحات أنور، والذي يعتبره قدوته في التلاوة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه احترف القراءة، وحصل على أجر لأول مرة من تلاوة القرآن وهو بعمر 16 عاما، وكان الأجر 100 جنيه.

وأكد الشيخ محمود، أنه يحب بشكل خاص الشيخ مصطفى إسماعيل، لأنه "أستاذ الفن" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه كان يتمنى التلاوة بجواره لو عاد به الزمن.