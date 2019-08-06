صحيفة كويتية: خلية الإخوان شكلت شبكة دولية لتهريب الأموال إلى مصر

كشفت صحيفة كوييتة عن أن أفراد خلية جماعة الإخوان الإرهابية المُرحَّلين من الكويت إلى مصر، كانوا يديرون شبكة لنقل الأموال، بالتعاون مع شخصيات كويتية.



وأكدت مصادر أمنية مصرية لصحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة لنقل الأموال، بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين، بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.



واوضحت الصحيفة أن أعضاء الخلية كشفوا عن شخصيات كويتية تدعم تحركاتهم، وستكشف عنها الجهات المعنية في وقت لاحق.



واعترف أفراد الخلية بأنهم دخلوا إلى الكويت عبر جوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، فيما تعتزم مصر إبلاغ السلطات الكويتية، في الفترة المقبلة، بأسماء مطلوبة، كشفت عنها التحقيقات.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكويت تتابع سير التحقيقات مع أفراد الخلية في القاهرة حيث توجد قائمة أخرى تابعة للإخوان غادروا الكويت وآخرون ما زالوا موجودين سيتم طلبهم من الحكومة الكويتية.



وسلمت الكويت الشهر الماضي خلية إرهابية إخوانية مكونة من 8 أفراد متورطين في دعم وتمويل عمليات إرهابية داخل مصر.