الزمالك يفوز على المتحدة برباعية وديًا

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز على نظيره فريق المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية على ملعب النادي في إطار استعدادات الأبيض للقاء ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد ومحمود حمدي الونش وخالد مصطفى وحازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي وعمر السعيد. سجل كريم بامبو الهدف الأول للأبيض في الدقيقة العاشرة من متابعة لعرضية حازم إمام لينفرد ويضعها في المرمى، وأحرز الهدف الثاني المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية عشرة، بعدما انفرد محمد عنتر بمرمي المنافس، ولكنه فضل تمريرها لبن شرقي الذي وضعها في المرمي الخالي. وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦ من عرضية حازم إمام ليضعها برأسه في المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية.



وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بكل من محمد أبوجبل وحمدي النقاز ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وأحمد زكي ومحمد حسن ومحمد أوناجم وشيكابالا وأيمن حفني وخالد بوطيب ومصطفى محمد. وسجل خالد بوطيب الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 73 وسجل المتحدة هدفه الأول لينتهي اللقاء بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف.