"بيليتى" ينصح نيمار بالسعادة

يرى البرازيلي جوليانو بيليتي، نجم برشلونة السابق، أن مواطنه نيمار يجب أن يلعب في النادي الذي يشعر فيه بالسعادة.



وكان نيمار أعرب، بحسب عديد التقارير، عن رغبته في الانفصال عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.



وقال بيليتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كل شيء وارد.. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو أن نيمار لا يلعب كرة القدم مرة أخرى".



وأضاف: "أي شيء آخر ممكن دائمًا، لكن ليست لدي أي فكرة عما يريده نيمار، لم أتحدث معه أو مع والده منذ فترة طويلة".



وأوضح: "أنا لا أعرف ما إذا كان يريد العودة لبرشلونة أم لا".



وتابع: "نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وما يجب أن يبحث عنه هو أن يكون سعيدًا مرة أخرى".



وأتم: "أتمنى ذلك لمصلحة المنتخب الوطني البرازيلي".