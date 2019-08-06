مدافع الدحيل: قدمنا مستوى طيبًا خلال مباراة السد

قال أحمد ياسر، لاعب الدحيل، إن فريقه قدم مستوى طيبًا خلال مباراة السد التي أقيمت مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1).



وأضاف ياسر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "رغم أنَّ المواجهة في بداية الموسم، إلا أن الكل اجتهد وقدم مستوى طيبًا، وحرص اللاعبون على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز".



وأضاف: "في الشوط الأول كان السد أفضل، ونجح في تسجيل هدف التقدم إلا أن الدحيل كانت له كلمة في الشوط الثاني، ونجحنا في إدراك التعادل وكانت هناك محاولات متبادلة لإضافة المزيد من الأهداف".



وتابع "المباراة كانت مثيرة كعادة مباريات السد والدحيل دائمًا إلا أنها انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وما زال أمامنا مباراة الحسم في الإياب والتي سيسعى كل فريق لتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الفوز".



وختم "لم نفقد حظوظنا في التأهل كما يردد البعض على اعتبار أننا تعادلنا اليوم على ملعبنا".