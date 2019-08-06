5 أدوات شخصية لا تشاركها مع أحد

يمكن للعديد من الأدوات الشخصية التى تكون بحوزتك أن تكون سببًا فى تراكم البكتيريا، مما يتسبب فى نقل العديد من الأمراض الخطيرة، وهناك 5 أدوات لا يجب أن تشاركها مع أحد على الإطلاق:



ماكينات الحلاقة

استعارة حلاقة زميلك للحصول على حلاقة سريعة للإبطين والساقين، سوف ينقل البكتيريا والفيروسات، مما قد يسبب التهاب الجلد، ويؤدى لأمراض الكبد.



فرشاة الأسنان

تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل نزلات البرد، حيث يوضح خبراء الأسنان أنه عندما نقوم بتنظيف أسناننا يمكن ذلك أن يسبب نزيف اللثة، والذى يؤدى لنشر الأمراض من خلال مجرى الدم بما في ذلك التهاب الكبد B وحتى فيروس نقص المناعة البشرية.



المكواة والاستشوار للشعر:

تعد مشاركة أدوات تسخين الشعر من طقوس نهاية الأسبوع تقريبًا، ولكنها تؤدى لنقل البكتيريا، ولا سيما القمل.



المناشف

يجب تغيير المناشف أسبوعيًا على الأقل وعدم مشاركتها أبدًا، وخاصة مناشف الوجه التى تجد فيها البكتيريا بيئة رطبة للنمو.



فرش الماكياج

حب الشباب يظهر نتيجة نوع معين من البكتيريا التي تلعب دورًا في تطوير البقع، ويمكن أن يأتي نتيجة لمشاركة فرش، ولذلك يجب تجنب استخدام فرشاة ماكياج لشخص آخر، وتنظيف فرش الوجه الخاصة بك مرة واحدة في الأسبوع لمنع تراكم المكياج الذي يعد وسيلة جيدة لنمو البكتيريا.