2880 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجلت نحو 2880 دولارا للطن مقارنة بنحو 2900 دولار للطن أمس، في الأسواق العالمية، وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، وذلك في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.