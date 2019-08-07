أجهزة الكمبيوتر اليوم.. و"ديل i7 " بـ11990 جنيها

شهدت مبيعات أجهزة الكمبيوتر بأنواعها ومستلزماتها إقبالا ملحوظا، حيث تراوحت أسعار أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4950 و7850 جنيها، في حين بلغ سعر جهاز اللاب توب ديل i3 نحو 8200 جنيه، وجهاز ديل i5 حوالي 8590 جنيها، وديل i7 حوالي 11990 جنيها، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7980 جنيهًا حسبما أكد المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس ادارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.



في حين بلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6800 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6900 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 5150 جنيهًا.



وأضاف ابراهيم في تصريح لـ "الدستور"، أن سوق مبيعات أجهزة التابلت والتليفونات الذكية نما بنسبة 20 % خلال الـ 7 أشهر الماضية متوقعا زيادة حجم المبيعات مع اقتراب العام الدراسي الجامعي الجديد، حيث أن مبيعات أجهزة اللاب توب والتابلت تفوقت على أجهزة الكمبيوتر المكتبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأسواق القاهرة والجيزة.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.