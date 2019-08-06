مصدر أمنى: 10 جثامين من شهداء "الأورام" فى طريقهم إلى ميت حبيب

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية، قبل قليل، بأن تصاريح الدفن التى تم الانتهاء منها هي 10 من الشهداء، بميت حبيب التابعة لمركز سمنود، لافتا إلى أنها فى الطريق الآن إلى القرية لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.



وقال المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، إن محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير الأمن، وجميع قيادات المحافظة في انتظار وصول الجثامين.



يذكر أن قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اتشحت بالسواد بعد استشهاد 15 من أسرة واحدة فى انفجار معهد الأورام مساء أمس الأول الأحد، ما أدى إلى تحول القرية إلى سرداق كبير لتلقى العزاء.