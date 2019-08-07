14942.50 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق العالمية الحرة، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث سجلت نحو 14942.50 دولار للطن، مقارنة بنحو 14887.50 دولار الأسبوع الماضي.



ويدخل معدن النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي، بحسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.