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محافظات

تحرير 3 محاضر و13 إنذار مخالفة ضد منشآت سياحية بمطروح

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:05 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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نظمت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، حملة للتفتيش على عدد من الفنادق والكافتيريات السياحية بمدينة مرسى مطروح، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتلك المنشآت للاطمئنان على المعروض من المواد الغذائية، ومنع أى تجاوزات أو أضرار بصحة المواطنين، والتأكد من سلامة المعروض من الأغذية ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية.

وأسفرت الحملة تحرير 3 محاضر و13 إنذارا بالمخالفات لعدم النظافة والشهادات الصحية، وذلك بناء على توجيهات محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت السياحية والأسواق للتأكد من سلامة المعروض من السلع والالتزام بالمعايير والشروط الصحية حرصا على الصحة العامة.

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