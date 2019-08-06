حبوب الغلال.. "الدستور" تكشف أسرار الوحش القاتل فى المحافظات

كشف الدكتور الشعراوى كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، عن ارتفاع نسب حالات الانتحار بسبب تلك الحبوب القاتلة، مشيرًا إلى أنها تسبب هبوطًا حادًا فى الدورة الدموية يصحبه توقف فى عضلة القلب، وحموضة الدم، والتهاب رئوى، وسيولة الدم ونزيف، وتؤدى إلى الوفاة فى الحال ولا يمكن النجاة منها إلا نادرًا.



وقال «كمال» إن المستشفيات مجهزة للتعامل مع تلك الحالات، لكن فى توقيت معين وليس فى المراحل الأخيرة، لافتًا إلى أن أعراض تناول تلك الحبوب تظهر سريعًا وتعمل على تدمير الجهاز العصبى وأجهزة الجسم بشكل فورى، الأمر الذى يرفع من نسب الوفاة بها. وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إن مستشفيات الصحة استقبلت منذ بداية عام ٢٠١٩ وحتى نهاية شهر يوليو ما يقرب من ٢٨ حالة انتحار نتيجة تناول «حبوب الغلة».



باتت «حبة حفظ الغلال» وسيلة متاحة ورخيصة للتخلص من الحياة، لجأ إليها المنتحرون بغزارة مؤخرًا، خاصة أنهم لا يُعانون كثيرا بعد تناولها، إذ يفقد من يتناولها وعيه فى ثوانٍ قليلة، وتفشل كل طرق ومحاولات إنقاذه. تُستخدم «حبوب الغلال» فى الأرياف لحفظ القمح والغلال من القوارض والحشرات، وهى مكونة من فوسفيد الألومنيوم، تلك المادة التى تُطلق غاز الفوسفين السام عند اختلاطها بالرطوبة، أو الماء الحامض. يضع المزارع الحبوب داخل الحجرة التى تتواجد بها الغلال، ثم يُحكم غلقها، حتى تتفاعل مادة فوسفيد الألومنيوم المكونة للقرص مع الرطوبة بالجو، ويتصاعد غاز «الفوسفين السام»، فى عملية تعرف بالتبخر، فيقضى على الحشرات والقوارض ويمنعها من الاقتراب من الغلال. وبعد أن أصبحت إحدى الوسائل الرئيسية لإنهاء الحياة فى المناطق الريفية ترصد «الدستور» وقائع استخدامها فى الانتحار بعدة محافظات، وتكشف تفاصيل ما يجرى بعد تناولها، وطرق مواجهة هذه الظاهرة.





البحيرة 260 حالة وفاة و1340 مصابًا نتيجة تناولها خلال ١٨ شهرًا

تعد محافظة البحيرة أكثر المحافظات التى حدثت بها حالات انتحار بـ«حبة الغلة»، إذ كشف تقرير لمديرية الصحة عن أن عدد المصابين بتناول «حبوب حفظ الغلال» خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وصل إلى ١٦٠٠ حالة، جميعهم أصيبوا بتسمم فسفورى، وتوفى منهم ٢٦٠ حالة.



وقال التقرير إن غالبية المصابين تتراوح أعمارهم من ١٥ إلى ٣٠ سنة، مشيرًا إلى أن أسباب تناول تلك الحبوب القاتلة تكون عادة «أزمات نفسية، وخلافات أسرية فى العائلة، وأحيانًا أزمات عاطفية لفشل الارتباط وأزمات مالية». من جهته، قال الدكتور أيمن مرعى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، إن الوزارة، فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد عمادالدين، بدأت فى إنشاء مركزين للسموم بمستشفى إيتاى البارود العام ومستشفى كفر الدوار «الشاملة»، نظرًا لارتفاع أعداد المصابين فى مدن وقرى المحافظة بتناول «حبوب حفظ الغلال».



وأضاف «مرعى» أن غالبية الحالات كان يتم تحويلها إلى مركزى السموم بطنطا والإسكندرية، لكن معظمها يتوفى أثناء نقله لمركزى السموم، لكن الآن هناك مركز البحيرة لاستقبال كافة الحالات وعلاجها فورًا.



وذكر أن نسبة الوفيات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بلغت ٢٠٦ حالات، لافتًا إلى توقيع بروتوكول للتعاون الطبى بين مديرية الصحة ومراكز السموم بالإسكندرية ووزارة الصحة يتم بمقتضاه تدريب الأطباء والعاملين بمراكز السموم على كيفية التعامل مع الحالات المصابة بتناول «حبة الغلة».





الإسكندرية المشرف على مركز السموم: 50 % من المصابين لا ينجون

تأتى محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثانية، وسجلت آخر الحالات المصابة بـ«الحبة السامة» فى شهر أبريل الماضى، حين أقدمت «ب. ع»، فتاة فى العقد الثالث من عمرها، على الانتحار بتناول «حبوب الغلال» أثناء جلوسها على رصيف محطة «ترام باكوس»، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب عدم زواجها وخسارتها مبلغًا ماليًا فى مشروع تجارى، حسب ما ذكرت أسرتها فى التحقيقات. وقال «إ. م»، أحد مسئولى مشرحة المستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية: «نستقبل العديد من حالات الانتحار بسبب تلك الحبة السامة، التى تؤدى إلى الوفاة مباشرة، والقليل فقط من الحالات المصابة هى التى تعيش». وأضاف: «أكثر الحالات تكون محولة من محافظة البحيرة، لذلك تستغرق وقتًا طويلًا ما يؤدى إلى عدم إسعافها»، متابعًا: «نرى شبابًا صغارًا يموتون بين أيدينا، ولا نستطيع أن نقدّم لهم أى شىء، فهى حبوب فتاكة، ولا نعرف سببًا واضحًا لعدم منعها إلى الآن». من جهتها، قالت الدكتورة مها غانم، المشرف العام لمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن المركز يستقبل حالات انتحار بالحبة السامة بمعدل ٢٠٠ إلى ٣٠٠ حالة سنويا، مشيرة إلى أن هناك حالات لا تصل إلى مركز السموم وتتوفى فى الاستقبال والكثير من الحالات تموت فى الطريق. وأوضحت أن أكثر من ٥٠٪ من المصابين لا ينجون، مشيرة إلى أن أكثر الحالات تأتى من مناطق أبوالمطامير، والدلنجات، وكفر الدوار. وأشارت إلى تعدد أسباب تناول الحبة المعترف بها رسميًا فى وزارة الزراعة كمبيد حشرى، وهى مادة عالية السمية، بين الشعور بالاكتئاب، أو التوتر، أو وجود ضائقة مالية، أو مشكلات أسرية يتعرض لها الشخص، أو رسوب فى الامتحانات، أو المرور بحالة مزاجية سيئة لوجود حالة وفاة فى الأسرة.



كفر الشيخ:أعمار الضحايا تتراوح من 15 إلى 30 سنة

تخلص عدد من الشباب فى كفرالشيخ من حياتهم بالانتحار عن طريق تناول «حبة الغلة السامة»، وفى شهر يوليو الماضى أقدمت طالبة بالصف الأول الثانوى، مقيمة بإحدى قرى مركز قلين على الانتحار، بعد تناولها الحبة، لمرورها بحالة نفسية لانفصال والديها، وفى يونيو الماضى لقى طبيب بشرى مصرعه إثر تناولها. كما أقدمت فتاة من إحدى قرى مركز بلطيم على الانتحار بنفس الطريقة، بعد أن اكتشفت علامات الحمل السفاح من أحد شباب القرية، الذى كانت تربطه بها علاقة عاطفية تطورت إلى لقاءات غير شرعية. وقال مصدر داخل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إن «الحبة السامة» حصدت أرواح الكثير من أبناء المحافظة، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح من ١٥ إلى ٣٠ سنة. وأضاف أن «أكثر الحالات التى تقدم على الانتحار تعانى من مشاكل أسرية أو مشاكل نفسية»، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن تناول الحبة هذا العام بلغت ٢٠ حالة.





الغربية مطالب بمنع بيعها فى الأماكن العامة

شدد الدكتور إيهاب رزق، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، أمين نقابة الصيادلة بالغربية، على ضرورة منع بيع تلك الحبوب فى الأماكن العامة، ووضع ضوابط معينة لمن يحتاجها بالفعل، علاوة على عدم بيعها إلا لشباب كاملى الأهلية. وقال الدكتور إبراهيم درويش، رئيس الحملة القومية للمحاصيل بالغربية، كان يتم حفظ المحاصيل بطريقة بدائية آمنة منذ زمن طويل، حيث اتجه المواطنون إلى استخدام المواد الكيميائية فى التخزين رغم خطورتها، مشيرا إلى أن عشرات الدول منعتها وحظرتها بعد زيادة نسبة وفيات الأطفال بسببها.



وذكر أن البعض يتناولها بطريقة خاطئة، خاصة الأطفال، وتتفاعل بسرعة مع الماء وينتج عنها غاز مسمم يسمى «فوسفين جاز» يدمر عضلة القلب فى الحال، ولا تتوافر لها مضادات فى مصر.



وأشار إلى أن تلك الحبوب تكون أكثر خطورة عندما يمتص القرص الرطوبة، ويعمل على تدمير الخلايا، التى تُنتج الأكسجين داخل الجسم، حيث يدخل فى تصنيعها مادة «زينك فوسفيد»، التى تخرج منها غازات ضارة جدًا، وتابع: «كثرة التعامل مع هذه الحبوب واستنشاق الغازات المتصاعدة منها يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها سرطان الرئة والكبد وتشوهات الأجنة وتدمير العديد من خلايا المخ وألزهايمر والعقم عند الرجال».





دمياط..الوصول متأخرًا يسبب الموت

انتشرت فى محافظة دمياط حالات انتحار عديدة بسبب تناول تلك الحبوب، خاصة فى مركزى الزرقا وفارسكور. وقال مصدر بمديرية الصحة إن أغلب حالات الانتحار فى دمياط بين الطلبة بسبب مرورهم بأزمات نفسية أو الرسوب فى المواد الدراسية. وأضاف أنه يتم توفير الأمصال وإجراء غسيل معدة للمصاب، لكن أغلب الحالات تصل فى أوقات متأخرة، لذا فإن نسبة شفائها تكون ضئيلة جدا.