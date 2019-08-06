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تقارير ومتابعات

فرنسا تدين حادث معهد الأورام الإرهابي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر رضا - إسلام أبو المجد
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أدانت السفارة الفرنسية الحادث الإرهابي الغاشم الذي طال معهد الأورام بمنطقة المنيل، وتسبب في انفجار سيارة حدث بالقاهرة في 4 أغسطس بحياة عشرين شخص إلى جانب العديد من الجرحى.

وتقدم فرنسا تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتعيد تأكيد التزامها الكامل وقوفا بجانب مصر في مكافحة الإرهاب، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصر الأمن والسلام.

وأكدت السفارة الفرنسية - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن فرنسا الكامل مع مصر، مقدمة خالص التعازي لذوي الضحايا والشعب المصري، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا يفيد بأن حركة حسم الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وراء انفجار سيارة مفخخة أعدت لتنفيذ العملية الإرهابية.

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