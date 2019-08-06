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تكنولوجيا

إطلاق بطاقة ائتمان "أبل كارد" بالتعاون مع "جولدمان ساكس"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عملاق صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، اليوم الثلاثاء، إطلاق بطاقتها الائتمانية "أبل كارد"، بالتعاون مع شركة "جولدمان ساكس".

وبدأ اليوم البرنامج التجريبي للبطاقات الائتمانية الجديدة؛ على أن يتم إتاحتها على نطاق أوسع لكافة مستخدمي هواتف "آي فون" الذكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت "أبل" - في بيان - إن مجموعة مختارة من الأشخاص الذين سجلوا في برنامج التنبيه الخاص ببطاقات "أبل كارد" الائتمانية الجديدة سيتم دعوتهم للتسجيل اليوم. موضحة أن عملية التسجيل في البرنامج التجريبي للبطاقة الائتمانية الجديدة يتطلب استخدام إصدارة نظام تشغيل "أي أوه إس 12.4" وإدخال بيانات تشمل العنوان وتاريخ الميلاد ومستوى الدخل وآخر 4 أرقام من رقم الضمان الاجتماعي؛ على أن يتم إرسال تلك المعلومات إلى شركة "جولدمان ساكس" للموافق فوريا على الطلب أو رفضه.

وأشارت الشركة إلى أن بطاقاتها الائتمانية الجديدة لا تهدف لأن تنافس بشكل مباشر البطاقات الائتمانية المميزة، بل تستهدف تسهيل وصول جميع مستخدمي هواتف "آي فون" الذكية إلى البطاقة الجديدة وخدمتها على نطاق واسع.

وتتيح البطاقة الائتمانية الجديدة استخدام تطبيق المحفظة الرقمية "واليت" الذي يوفر معلومات مفصلة عن كافة المشتريات وتصنيفها، ويسهل عملية إدارة البطاقة.

وقالت "أبل" إنها لن تحصل أي مصروفات إضافية أوسنوية أو مصروفات دولية لاستخدام البطاقة.

وأشارت الشركة إلى أنها لن تتمكن من الاطلاع على أي بيانات تخص المشتريات حيث أن عملية تنظيف بيانات المشتريات وتصنيفها يتم محليا على الهاتف الذكي، وأنها أبرمت اتفاقا خاصا بشأن الخصوصية مع شركة "جولدمان ساكس" يقيد استخدام البيانات الخاصة بمشتريات بطاقة "أبل كارد" في أغراض أخرى بخلال تشغيل البطاقة نفسها؛ بما في ذلك الاستخدام بغرض الإعلانات أو البيع لأطراف أخرى.

ونوهت الشركة إلى أن برنامج المكافآت للبطاقة الجديدة يعد أكثر البرامج بساطة من أي بطاقة منافسة، حيث يقدم استعادة 3% من المدفوعات النقدية على اي عملية تحويل مالي لـ "أبل"، بدءا من متجر "أبل ستور" وحتى خدمة التخزين السحابي "آي كلاويد"، و2% من أي عملية تحويل مالي عبر خدمة (أب باي)، و1% على المشتريات التي تتم بواسطة أي بطاقة ائتمانية مادية أو افتراضية أخرى.

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