فحص 2 طن لحوم فاسدة ضبطت في مصنع بأكتوبر

أرسلت نيابة أكتوبر عينة من لحوم فاسدة تم ضبطها داخل مصنع لمعامل وزارة الصحة والطب البيطري لفحصها.



وأجرت النيابة تحقيقات موسعة مع مدير المصنع المتهم حول مصدر حصوله على اللحوم لتصنيعها وتعبئتها وطرحها بالأسواق.



وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير مصنع مواد غذائية؛ لاتهامه بحيازة 2 طن من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، بمدينة 6 أكتوبر.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث التموين، إلى تورط صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر، في حيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشي الأغذية، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسئول، وبحوزته 2 طن من مصنعات اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.