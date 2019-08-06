برناردو سيلفا ينافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب برتغالي

أُسدل الستار بشكلٍ رسمي عن قائمة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في البرتغال للعام الحالي 2019.



ويمنح في كل عام جائزة ” Quinas de Ouro” والتي تمنح لأفضل لاعب ومدرب في البرتغال، وسيتم الكشف عن أفضل لاعب في العام الحالي في العاصمة البرتغالية لشبونة في الثاني من شهر سبتمبر.



وتعتبر هذه النسخة الرابعة للجائزة.



وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كل من:



كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).



جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد – بنفيكا).



برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).



برونو فيرنانديز (سبورتينج لشبونة).



روبن نيفيز (ولفرهامتون).



وبالنسبة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب فقد ضمت كل من:



برونو لاج (بنفيكا).



فيتور بيريرا (شنجهاي).



فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال).



باولو فونسيكا (روما – شاختار دونيتسك).



فيتور أوليفيرا (جيل فيسينتي – باكوس فيريرا).