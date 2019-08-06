اليمن يضبط كميات من الحشيش فى طريقها إلى الحوثيين

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال المسئول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد - في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني - إن "نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر".



وأوضح النقيب مراد "أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة".