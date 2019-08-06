"صفقة القرن وراء التفجير".. كيف فسر خرفان الإخوان حادث معهد الأورام؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديوهات ترصد خبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تفسيرهم لحادث التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام .

وفي الفيديو الأول يزعم الممثل الإخواني هشام عبد الله، أن الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام، الهدف منه هو إجبار مصر على الموافقة على صفقة القرن، وتحاول الدولة إلصاق التهمة بجماعة حسم الإخوانية.

وعلق الباز على هذه التصريحات قائلا: "نحن أمام شخص تم رفع مخه واستبداله بفردة جزمة، ويهذي بأي كلام غير منطقي، فضلا عن أنه متآمر وأهبل فالإخوان كلهم ينفون تبعية حركة حسم لهم، وهو يؤكد أنهم جماعة إخوانية".

وفي الفيديو الثاني زعم الإعلامي الإخواني حمزة زوبع، أن التفجير نفذته الدولة بهدف نقل مكان معهد الأورام من مكانه لأنه يزعج الدولة، وأن الدولة تريد تفريغ هذه المنطقة لإنشاء فنادق لرجال الأعمال.

وعلق الباز على تصريحات زوبع قائلا: "نحن ليس أمام خروف إخواني فقط، ولكن رجل مسطول بشكل كامل".