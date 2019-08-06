برتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات والهيئة العامة لتعليم الكبار

شهدت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة، اليوم، حفل توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأصيلًا للدور التنموي الذي تقوم به الأسقفية لخدمة المجتمع واستثمار طاقاته وقبول التنوع واحترام الاختلاف للتمتع بالكرامة الإنسانية وإيقاظ الوعي لتحرير المجتمع من قيود الفقر والجهل والمرض وتأهيل القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية في تقديم برنامج متكامل لتنمية المجتمع والاهتمام بالاحتياجات الأساسية للإنسان.



وفي بداية الاحتفال، رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالدكتور عاشور العمري رئيس هيئة تعليم الكبار ومساعديه دكتورة وفاء زعتر ودكتور وليد حويلة والسيد الألفي بكلمة مُعربًا عن امتنانه بالمجهودات المبذولة من الهيئة وجدية التعاون مع برنامج تعليم الكبار بالأسقفية لما لهم من علاقات تعاونية ممتدة عبر سنوات عديدة كانت لها آثار ايجابية واضحة على الوطن.



وقد استهل كلمته بآية من الكتاب المقدس (تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم رومية 12: 2).

