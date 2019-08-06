الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الكرازة

برتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات والهيئة العامة لتعليم الكبار

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة
طباعة
ads
شهدت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالكنيسة، اليوم، حفل توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأصيلًا للدور التنموي الذي تقوم به الأسقفية لخدمة المجتمع واستثمار طاقاته وقبول التنوع واحترام الاختلاف للتمتع بالكرامة الإنسانية وإيقاظ الوعي لتحرير المجتمع من قيود الفقر والجهل والمرض وتأهيل القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية في تقديم برنامج متكامل لتنمية المجتمع والاهتمام بالاحتياجات الأساسية للإنسان.

وفي بداية الاحتفال، رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالدكتور عاشور العمري رئيس هيئة تعليم الكبار ومساعديه دكتورة وفاء زعتر ودكتور وليد حويلة والسيد الألفي بكلمة مُعربًا عن امتنانه بالمجهودات المبذولة من الهيئة وجدية التعاون مع برنامج تعليم الكبار بالأسقفية لما لهم من علاقات تعاونية ممتدة عبر سنوات عديدة كانت لها آثار ايجابية واضحة على الوطن.

وقد استهل كلمته بآية من الكتاب المقدس (تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم رومية 12: 2).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ حوالي 9 ساعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

منذ حوالي 6 ساعات

رابط مباشر .. معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط

منذ حوالي 8 ساعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

بدرية طلبة تتبرع لمعهد الأورام بعد الحادث

طرحها منذ يومين.. أحدث كليبات هشام عباس تحقق 130 ألف مشاهدة

منة شلبي تعلن عن خوض "خيال مآتة" المنافسة مبكرا

عبد الحفيظ يوضح حقيقة عدم قيد جيرالدو بقائمة الفريق الإفريقية

رياضة

فرانكفورت يرسل مدافعه إلى الدوري البلجيكي

مانشستر يونايتد يتمسك بلوكاكو ويرفض عرض إنتر ميلان

الهلال يهزم الأهلي السعودي برباعية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان جيانلويجي دوناروما

الرئيس نيوز

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط الشرطة في الأقصر

بالأسماء.. 4 تيارات سودانية معارضة تقدم مرشحيها للمجلس السيادي

ترامب يتهم "جوجل" بالعمل سرا لإسقاطه في الانتخابات المقبلة

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

منوعات

خطأ طبي كاد يكلف إنجليزيًا رجولته

الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة

مساكن على سطح القمر

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

كشكول

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

جامعة المنوفية تناقش موازنة المكتبات وأنشطة معرض الكتاب

"كشك" تهنئ مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

“بيطري الإسكندرية” تناشد الجزارين وضع مخلفات الذبح فى أكياس خاصة

تفاصيل اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال

“التموين”: ١٠٪ زيادة في ضخ اسطوانات البوتاجاز خلال العيد

“الصحة”: “رئيس البعثة المصرية” يتفقد عدداً من العيادات الطبية

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك