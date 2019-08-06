البابا ثيودروس الثاني يستقبل وفد يوناني بدير القديس سابا

استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في دير القديس سابا بالإسكندرية وفد يوناني ضم قادة و120 من أفراد القوات المسلحة اليونانية للفرقاطة "هيدرا" وللعبارة "رودس" الذين يزورون مدينة الإسكندرية كجزء من التدريب الصيفي بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، بحضور الملحق العسكري بالسفارة اليونانية بالقاهرة الكابتن Paris Kanoutou.



وقال البابا ثيودروس الثاني خلال كلمته: "إن السلام جميل، لكن علينا دائمًا الاستعداد للأيام الصعبة. بركاتي وحبي لكم من أرض مصر المباركة، وخاصة مدينة الإسكندرية التي تستقبل اليوم البلد الصديق لمصر".



وأضاف: "إننا نعتز بصداقتنا واحترامنا لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، إن التعاون المشترك بين مصر واليونان وقبرص، التي تكافح من أجل رؤية أيام الحرية، هو من أجل العيش بسلام لدول البحر المتوسط".