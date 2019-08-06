تعرف على أسرع علاج للاكتئاب

قالت نتائج دراسة جديدة إن أكل الشوكولا الداكنة يحمي من أعراض الاكتئاب، وإن شوكولا الحليب التي تقل فيها نسبة الكاكاو تساعد أيضًا على الوقاية من الاكتئاب لكن بنسبة أقل. وتفيد التقارير الطبية لعام 2018 بأن 300 مليون شخص حول العالم لديهم درجة خفيفة أو متوسطة أو شديدة من الاكتئاب.



وتؤدي أعراض حالة الاكتئاب إلى: الأرق وصعوبة النوم، وتقليل المشاركة الاجتماعية، وعدم القدرة على الاستمتاع بالأنشطة، إلى جانب الإحساس المستمر بالإرهاق والحزن.



وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية "ديبريشن أند أنكسيتي"، يساعد أكل الشوكولا الداكنة التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو 70 بالمائة أو أكثر على خفض احتمالات الإصابة بالاكتئاب.



وأظهرت التجربة التي شارك فيها أكثر من 13 ألف شخص بالغ أن 70 بالمائة ممن يتناولون الشوكولا الداكنة باستمرار تنخفض لديهم احتمالات الإصابة بالاكتئاب، وأن 25 بالمائة ممن يتناولون شوكولا الحليب تنخفض لديهم مخاطر الاكتئاب.



ويمكن أن تتطوّر أعراض الاكتئاب نتيجة: عوامل وراثية، أو ضيق مادي، أو تعرّض لضغوط نفسية وعاطفية سواء في العمل أو العلاقات الاجتماعية، أو الإفراط في التدخين وتعاطي الكحول.