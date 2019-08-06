فيديو.. الباز: رجال "المقاولون العرب" في مهمة وطنية لإصلاح "القومي للأورام"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن رجال شركة المقاولون العرب في مهمة وطنية لإصلاح المعهد القومي للأورام، بعد حادث تفجير السيارة في محيطه.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن رجال الشركة يعملون بحب شديد وحماس، فهم الآن في مسئولية ضخمة، لأنهم يعرفون أن المعهد يعالج أطفال مرضى السرطان، وكل دقيقة مهمة لحياتهم.

وتابع: "عمال الشركة هم مصريين جدعان بيشتغلوا مش على طريقة أنهم مكلفين بالعمل ولكنهم في مهمة وطنية لإصلاح المعهد في أسرع وقت ممكن".

وأشاد "الباز"، بجهود المصريين في التبرع للمعهد القومي للأورام، مشيرا إلى أن المعهد كان بحاجة لكل جنيه، ولكن الحادث الأخير لفت انتباه المصريين للتبرع له.