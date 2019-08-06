ألمانيا تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

أدانت الحكومة الألمانية التجربة الصاروخية الجديدة التي قامت بها كوريا الشمالية.



وحسبما أعلنته رئاسة أركان الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، فقد تم إطلاق صاروخين من إقليم هوانجهاي، وحلقا لمسافة 450 كيلومترا قبل سقوطهما في بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، واشارت الهيئة إلى أن الصاروخين حلقا على ارتفاع 37 كيلومترا.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية: "من خلال التجربة الصاروخية الرابعة في غضون مدة بالغة القصر، تكون كوريا الشمالية قد خالفت مجددا التزاماتها التي حددتها قرارات مجلس الأمن".

وأضاف المتحدث: "ندعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن الاستفزازات من هذا النوع والالتزام بقرارات مجلس الأمن والعودة إلى طاولة المفاوضات".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في كوريا الشمالية عن متحدثة باسم الخارجية في بيونجيانج قولها: إن التجربة جاءت كرد فعل على المناورات الحالية بين القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية.

وأضافت المتحدثة أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "تستهدف" بلادها.

وتابعت المتحدثة": "على الرغم من أن سلطات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقوم بكل أنواع الحيل لتبرير التدريبات العسكرية المشتركة، إلا أنه لا يمكن التستر على طبيعتها العدوانية بأي شكل من الأشكال".