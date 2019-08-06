"الرسم"..وسيلة "ملك" طالبة الإعدادي لإيصال رسالتها للعالم

"ملك أحمد"، طفلة في الرابعة عشر من عمرها، طالبة في الصف الثاني الإعدادي، تحمل في ذاتها رسالة للطبيعة، تعبر عنها بموهبة الرسم التي منحها الله لها، " بحب الطبيعه وبتمني الحفاظ عليها وبحب الحيوانات والكائنات الحية، وبتمني أنهم يعيشوا في حريه وسلام في بيئتتهم الخاصة".



منذ صغرها اكتشف والديها ومعلميها إمكانيتها البسيطة والبريئة في الرسم على الورق الأبيض من خلال عدة أقلام، إلى أن بدأ والديها في تنمية موهبتها، وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها من أجل أن تصبح رسامة ذات شهرة في يوم ما.



شاركت في عدة معارض، منها معرض "فن بلا أسوار" الذي نظمه "مركز أركان للإبداع" بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفيية بالإسكندرية، ومسابقات ومعارض أخرى غيرها.



تحكي ملك:"بستغل وقت فراغي إني ارسم لوحات على طول، وعندي أكونت على الانستجرام بعرض فيه لوحاتي، وعندي عدد كبير من المتابعين وأحيانا بعرض لوحات للبيع".



ترسم "ملك": بألوان السوفت باستيل أحيانا بالفحم أو الرصاص، نفسي أن رسمي والرساله اللي بوجهها عن طريق فني توصل لكل الناس ويبقوا مطلعين على أعمالي".









