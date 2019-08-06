الأنبا ديمتريوس يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية ملوي

يترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها، صباح غد الأربعاء، القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بملوي.



وتنظم إيبارشية ملوى قداسات يومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم بمشاركة كهنة وشمامسة الكنيسة.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 المقبل من أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

