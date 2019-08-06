مانشستر يونايتد يتمسك بلوكاكو ويرفض عرض إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا جديدا من نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وارتبط لوكاكو في الفترة الأخيرة بالرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" في ظل اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليان، وأشارت عدة صحف إلى أن اليوفي قد يجري صفقة تبادلية مع يونايتد تقضي بانتقال الأرجنتيني ديبالا إلى يونايتد مقابل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي، قبل أن تتعثر المفاوضات بين الناديين.

وحسب التقارير فإن لوكاكو يتدرب في الوقت الحالي مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي بعد الحصول على إذن من النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب الفريق انتظارا لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض عرضا جديدا من إنتر ميلان لضم لوكاكو مقابل 68 مليون جنيه إسترليني، متضمنة الإضافات، وهو ما يلمح لبقاء الدولي البليجيكي في صفوف الشياطين الحمر بالموسم المقبل، علما بأن النادي الإنجليزي رفض عرضا سابقا من إنتر لضم لوكاكو مقابل 54 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الشبكة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت التعليق على رفض العرض الجديد من إنتر ميلان حول التعاقد مع لوكاكو.



وتابعت "سكاي سبورت" أن مانشستر يونايتد يتوقع عودة لوكاكو إلى مقر تدريبات الفريق "كارينجتون"، في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا الخميس المقبل قبل انطلاق البريمييرليج، الجمعة المقبلة.



ويرغب لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولم يشارك في أي دقيقة بمباريات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.



وكان لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينضم بموجبها الأرجنتيني باولو ديبالا إلى يونايتد، لكن الأخير رفض أن يكون جزءًا من الصفقة بسبب المطالبات المالية العالية له التي تمثلت في 20 مليون يورو كراتب.



وانضم لوكاكو إلى يونايتد في صيف عام 2017 قادما من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في عقد يربطه بالفريق حتى صيف عام 2022، علما بأنه شارك في 45 مباراة بالموسم المنقضي بكل البطولات وسجل 15 هدفا وصنع 4 أهداف.