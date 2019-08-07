سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 05:53 ص
هويدا سعيد - أسماء إبراهيمطباعة
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019، حيث سجل نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.38 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.39 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.33 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.36 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":
4.37 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
4.39 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
4.38 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
4.39 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة:
4.33 جنيه للشراء.
4.46 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
4.36 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي "CIB":
4.37 جنيه للشراء.
4.42 جنيه للبيع.
منذ حوالي 16 ساعة