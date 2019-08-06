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سياسي

"الحرية المصري" يكرم الطلبة المتفوقين بميت غمر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:04 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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نظمت أمانة ميت غمر بحزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية، احتفالية كُرّم فيها١٥٠ من أبناء مدينة ميت غمر من الطالبات والطلاب المتفوقين من الثانوية العامة ومختلف المراحل الدراسية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير ومكافآت تشجيعية.

حضر الاحتفال هلال الشيخ أمين الحزب بميت غمر، وأعضاء هيئة المكتب وقيادات وكوادر وشباب الحزب بميت غمر.

وأكد هلال الشيخ أن أمانة الحزب بميت غمر، قررت تنظيم هذا الحفل سنويًا لتشجيع الطالبات والطلاب على التفوق، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحزب بتكريم مختلف المراحل الدراسية من أجل مواصلة التفوق، خاصة أن محافظة الدقهلية كانت فى مقدمة المحافظات التى قدمت لمصر النماذج المشرفة والمتفوقة فى مختلف مجالات العلم أمثال العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والعالم الكبير الراحل أحمد زويل، والعالم الكبير الدكتور محمد غنيم، وغيرهم.

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