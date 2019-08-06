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عالم

"بروتون-إم" يحمل إلى الفضاء قمرًا عسكريًا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم بنجاح إطلاق صاروخ النقل "بروتون-إم" وعلى متنه القمر الصناعي "بلاجوفيست" للأغراض العسكرية من مطار "بايكونور" الفضائي.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، إلى أن عملية الإطلاق نجحت.

وبدأت وسائل القوات الجو-فضائية الروسية بمتابعة الصاروخ، وانفصل رأس الصاروخ مع وحدة التعجيل "بريز-إم" والقمر الصناعي عن المرحلة الثالثة من الصاروخ، وقد أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن وحدة التعجيل ستضع القمر الصناعي في مداره المحدد خلال بضع ساعات.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتصريحات إيغور موروزوف، نائب قائد القوات الجو-فضائية الروسية سيتم في عام 2019 إطلاق آخر قمر صناعي للأغراض العسكرية من مطار بايكونور الفضائي، بعد ذلك سيتم إطلاق جميع الأقمار للأغراض العسكرية من مطار بليسيتسك الفضائي في روسيا.

يذكر أن ذلك القمرهو الرابع من سلسلة أقمار "بلاغوفيست" المخصصة للاتصالات العسكرية، حيث أطلق القمر الأول في أغسطس عام 2017 والثاني في أبريل 2018 والثالث في ديسمبر 2018.

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