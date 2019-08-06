الجزائر تشتري 40 ألف طن ذرة

قال تجار أوروبيون إن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن يُعتقد أنها اشترت نحو 40 ألف طن من الذرة المرجح توريدها من أمريكا الجنوبية، وذلك في مناقصة أغلقت اليوم الثلاثاء.

واعتبرت الأرجنتين هي الاختيار الأرجح بين مناشئ أمريكا الجنوبية.

ويُعتقد أنه جرى شراء الذرة بسعر يقارب 196 إلى 196.75 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وذكر التجار أن المناقصة طلبت الشحن في الفترة بين 20 أغسطس والخامس من سبتمبر.

