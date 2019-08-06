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تقارير ومتابعات

التجار"الإقبال ضعيف".."الدستور"ترصد أسعار المواشي بـ"المنشية"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:01 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والذي يستعد فيه المسلمون بتجهيز الأضاحي امتثالا لأوامر الله ولتأديه الفريضة.

وفي مختلف الأنحاء بالشوارع وأحياء محافظة الاسكندرية، افترش تجار الأضاحي بشوادر الجاموس والأغنام والإبل حيث انتقلت " الدستور "إلى منطقة المنشية بحي الجمرك، لرصد أسعار المواشي، ومدى الإقبال عليها.

ومن أمام شادر أولاد عمران قال "عمر عمران" صاحب الشادر، أن الإقبال أقل مقارنة بالأعوام الماضية على الرغم من هبوط الأسعار، ليكمل أن سعر الكيلو الواحد للغنم والخراف يبلغ ٧٠ جنيها، وللعجل ٧٥ جنيها، أما سعر الغنم المستورد ٥٢ جنيها.

تابع عمران، ان الأغنام تتنوع بين الصعيدي والفلاحي والمستورد والمزارع، ولكن المفضل والأجود هو "الغنم الصعيدي" نظرا لكثرة لحمه وقلة نسبة الدهون به.

أضاف: على الرغم من عدم الاعتماد على العلف المستورد وقله أسعار الأعلاف المحلية، مما ترتب عليه انخفاض أسعار المواشي.. إلا أن الإقبال لم يقارن بالأعوام الماضية، وهناك بعض الزبائن يكتفون بشراء اللحوم المدبوحة قبل أيام العيد، لتصل أسعارها ١٤٠ للحم الشمبري و١٧٠ جنيها للضاني.




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