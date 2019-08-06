حبس سائق وفتاة لإدارتهما شقة دعارة بالغردقة

قررت نيابة الغردقة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات معه، على خلفية اتهامه بإدارة شقة يمتلكها في الأعمال المنافية للآداب، وكذلك حبس عاملة سيرفيس في أحد الملاهي الليلية بالغردقة لمدة 4 أيام، بعد أن تم ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة داخل الشقة المذكورة.



وكان ضباط وحدة مباحث الآداب في مديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكنوا من ضبط سائق يدير شقة مفروشة في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة مبارك 5 في الغردقة، إثر معلومات وردت للمقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، باستغلال سائق لشقة سكنية في منطقة مبارك 5 بالغردقة، في الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.



وبعرض المعلومات على العميد محمد الدرديري، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، أمر بسرعة ضبط المتحرى عنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية برئاسة الرائد محمود عبدالوهاب، وكيل مباحث الآداب، وتمكنت من ضبط عاطل وعاملة سيرفيس في أحد الملاهي الليلية داخل الشقة.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتأجير الشقة من السائق لمدة ساعة لممارسة الرذيلة مقابل 300 جنيه، وتم ضبط السائق صاحب الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي اتخذت قرارها المتقدم.