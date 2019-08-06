الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الباز يكشف تفاصيل جديدة عن حادث انفجار محيط معهد الأورام (فيديو)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:56 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
ads

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل جديدة عن حادث انفجار محيط معهد الأورام، وكيف تعاملت الداخلية مع الحادث.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يتم البحث الآن عن السيارة المستخدمة في التفجير، والجثث الموجودة، والأشلاء، مشيرا إلى أن فرق البحث توصلت وتتبعت خط سير السيارة ووجدوا أن الكاميرات لم ترصد السيارة خلال الفترة الأخيرة، والأقرب للحقيقة أنها سرقت من المنوفية وتم تخزينها في مكان قريب من الحادث وتم استخدامها في يوم التفجير.

وتابع: "المعمل الجنائي رفع أشلاء آدمية من السيارة المفجرة، وبذلك نحن الآن أمام عملية انتحارية، لأن المُنفذ انفجر داخل السيارة، ولذلك تم أخذ عينات من كل الأشلاء والجثث أولا للتعرف عليها، ثانيا لمعرفة من المنفذ فيهم".

وواصل: "من البحث وجد أن هناك 4 جثث مجهولة، ويتم ترميم واستكمال الوجه للأربع جثث لأنه قد يكون خيط لمرتكب الحادث".

وأكد "الباز"، أن فرق البحث الآن تقوم ببحث فني لأن مرتكب الحادث أيضًا قد يكون نزل منها قبل التفجير مباشرة وتم التفجير عن بعد، منوها أن فرق البحث ترجح أنه قد يكون المعهد مستهدفا لذاته لأن سائق السيارة التي تم تفجيرها كان "راجع عكسي" للطريق، ولكن احتمالات أيضًا أنه كان سيفجر في مكان آخر قد يكون واردا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

منذ حوالي 7 ساعات

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

منذ حوالي 6 ساعات

Link الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. tansik

منذ ساعتين

حقيقة زواج الفنان محمد رمضان من حلا شيحة

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

قبل طرح "ولاد رزق 2" بيومين.. أحمد عز: "جاهزين"

بدرية طلبة تتبرع لمعهد الأورام بعد الحادث

طرحها منذ يومين.. أحدث كليبات هشام عباس تحقق 130 ألف مشاهدة

منة شلبي تعلن عن خوض "خيال مآتة" المنافسة مبكرا

رياضة

فرانكفورت يرسل مدافعه إلى الدوري البلجيكي

مانشستر يونايتد يتمسك بلوكاكو ويرفض عرض إنتر ميلان

الهلال يهزم الأهلي السعودي برباعية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان جيانلويجي دوناروما

الرئيس نيوز

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط الشرطة في الأقصر

بالأسماء.. 4 تيارات سودانية معارضة تقدم مرشحيها للمجلس السيادي

ترامب يتهم "جوجل" بالعمل سرا لإسقاطه في الانتخابات المقبلة

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

منوعات

خطأ طبي كاد يكلف إنجليزيًا رجولته

الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة

مساكن على سطح القمر

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

كشكول

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

جامعة المنوفية تناقش موازنة المكتبات وأنشطة معرض الكتاب

"كشك" تهنئ مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

“بيطري الإسكندرية” تناشد الجزارين وضع مخلفات الذبح فى أكياس خاصة

تفاصيل اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال

“التموين”: ١٠٪ زيادة في ضخ اسطوانات البوتاجاز خلال العيد

“الصحة”: “رئيس البعثة المصرية” يتفقد عدداً من العيادات الطبية

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك