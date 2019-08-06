الباز يكشف تفاصيل جديدة عن حادث انفجار محيط معهد الأورام (فيديو)

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تفاصيل جديدة عن حادث انفجار محيط معهد الأورام، وكيف تعاملت الداخلية مع الحادث.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه يتم البحث الآن عن السيارة المستخدمة في التفجير، والجثث الموجودة، والأشلاء، مشيرا إلى أن فرق البحث توصلت وتتبعت خط سير السيارة ووجدوا أن الكاميرات لم ترصد السيارة خلال الفترة الأخيرة، والأقرب للحقيقة أنها سرقت من المنوفية وتم تخزينها في مكان قريب من الحادث وتم استخدامها في يوم التفجير.

وتابع: "المعمل الجنائي رفع أشلاء آدمية من السيارة المفجرة، وبذلك نحن الآن أمام عملية انتحارية، لأن المُنفذ انفجر داخل السيارة، ولذلك تم أخذ عينات من كل الأشلاء والجثث أولا للتعرف عليها، ثانيا لمعرفة من المنفذ فيهم".

وواصل: "من البحث وجد أن هناك 4 جثث مجهولة، ويتم ترميم واستكمال الوجه للأربع جثث لأنه قد يكون خيط لمرتكب الحادث".

وأكد "الباز"، أن فرق البحث الآن تقوم ببحث فني لأن مرتكب الحادث أيضًا قد يكون نزل منها قبل التفجير مباشرة وتم التفجير عن بعد، منوها أن فرق البحث ترجح أنه قد يكون المعهد مستهدفا لذاته لأن سائق السيارة التي تم تفجيرها كان "راجع عكسي" للطريق، ولكن احتمالات أيضًا أنه كان سيفجر في مكان آخر قد يكون واردا.