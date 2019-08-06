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عالم

المتظاهرون في مالاوي يشعلون النار في مدرعة شرطة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أشعل المتظاهرون في ليلونجوي عاصمة مالاوي النار في مركبة شرطة مدرعة ونهبوا المحال التجارية اليوم الثلاثاء في ظل استمرار المظاهرات الممتدة لأسابيع والتي تطالب باستقالة رئيس هيئة الانتخابات في البلاد.
وأكد كينجسلي دانداولا المتحدث باسم الشرطة في ليلونجوي وقوع أحداث عنف في تصريحات صحفية، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.
وجاءت المظاهرات في أعقاب انتخابات شهر مايو الماضي، والتي شهدت فوز الرئيس الحالي بيتر موثاريكا بأغلبية ضئيلة.
وشكك المرشح المنافس لازاروس شاكويرا في نتائج الانتخابات بعد حصوله على المركز الثاني في الانتخابات وطلب من اللجنة الانتخابية التحقيق في الشكاوى والمخالفات المزعومة.
ورفع شاكويرا ومرشح آخر من المعارضة دعوى أمام المحكمة سعيا منهم لأبطال نتائج الانتخابات، ولكن الأمر لا يزال في مرحلة جلسات الاستماع.

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