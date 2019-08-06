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مصر

شاهد.. والدة طفل مصاب بالسرطان تكشف تفاصيل التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:53 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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روت فايزة حيا الله، والدة الطفل عبد الرحمن المصاب بالسرطان، وصاحبة صورة "الأم والطفل المصاب بالسرطان"  المتداولة عقب التفجير الإرهابي بمحيط المعهد القومي للأورام، تفاصيل الحادث.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن ابنها كان محتجزًا بالمعهد بسبب مرضه الشديد، وارتفاع درجة حرارته، منوهة إلى أنها كانت تقوم بعمل "كمادات" لابنها آنذاك، لمحاولة خفض درجة حرارته، وفوجئت بتفجير شديد هّز المعهد.

وتابعت أن التفجير تسبب في  تطاير "شباك" الغرفة، وتهشم زجاجه، والذي أدى إلى إصابة ابنها في رأسه، وبعض الخدوش في قدمه.

ولفتت إلى أنه تم تحويل ابنها بعد ذلك إلى مستشفى هرمل لتلقي العلاج لحين ترميم المعهد.

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