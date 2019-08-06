كهنة كنيسة "رابطة القدس" ينظمون صلوات القداس للأطفال مرضى السرطان

ترأس عدد من كهنة كنيسة رابطة القدس بالظاهر صلوات القداس الإلهي اليوم، للأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357.



وشارك بصلوات القداس عدد من الكهنة وهم القس فيلوباتير صدقى كاهن الكنيسة وتلقس متاؤس الأنطونى والقس تادرس الأورشليمى وبعض من خدام كنيسة رابطة القدس.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 المقبل من أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.

