سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان جيانلويجي دوناروما

يرغب البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في التعاقد مع حارس مرمى كبير، لحماية عرين الباريسيين، خاصة بعد رحيل جيانلويجي بوفون إلى يوفنتوس.



ووفقًا لموقع "10 سبورت"، فإن ليوناردو يستعى لاستقدام جيانلويجي دوناروما من ميلان، حيث يعتبره مستقبل حراسة مرمى باريس.



وكان هناك اتجاه داخل سان جيرمان لعرض الحارس ألفونس أريولا ومقابل نقدي على ميلان، مقابل دوناروما، وهو ما رحب به الروسينيري، إلا أن الفكرة توقفت فجأة، ولكن على ما يبدو أن ليوناردو سيسعى لتنشيطها مجددًا.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان لا يمانع في بيع حارسه دوناروما، خاصة إذا تلقى عرضًا مناسبًا من الناحية المادية.